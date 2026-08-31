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еспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось

В Мосгоризбиркоме сообщили, что утром 20 сентября все 1 443 избирательных участка в столице, в том числе 51 в центрах госуслуг, ТЦ и районных «местах встреч», открылись вовремя

3 969 участковых избирательных комиссий Московской области открыты

Свыше 2,82 млн избирателей проголосовали электронными бюллетенями на выборах в столице

20 сентября — Mossovetinfo.ru — Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлёте к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин около восьми утра в воскресенье. Также Собянин, один из лидеров партии власти на выборах в Госдуму, отметил, что беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось.«Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников. Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлёте к Москве. Спасибо бойцам ПВО за самоотверженную работу. Тем не менее, несколько беспилотников достигли территории МНПЗ, один попал в жилой дом. Погибших нет.», - сообщил Собянин утром в воскресенье 20 сентября в последний день трехдневного голосования.Также около шести утра в воскресенье 20 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил что в результате атаки вражеских беспилотников на МосквуО некоторых последствияхсообщил губернатор Московской области. Имеются погибшие и пострадавшие., из них - 3 925 постоянных и 44, сформированных на избирательных участках в местах временного пребывания избирателей, - сообщили в избиркоме региона., сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Голосование в столице завершится к 20 часам, осталось менее 12 часов.Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 07:50 мск составила 45,1%, - сообщается на сайте ЦИК РФ.