Собянин поздравил журналистов Москвы с Днем российской печати

13 января— Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своих мессенджерах поздравил сотрудников СМИ и ветеранов столичной журналистики с Днем российской печати.



«Поздравляю сотрудников СМИ и ветеранов столичной журналистики с Днем российской печати! Это праздник сильных, активных, любознательных и неравнодушных людей. Ежедневно московские СМИ публикуют больше 10 тыс. новостей о жизни нашего города, страны и всего мира. Вам доверяют миллионы читателей, зрителей, слушателей и пользователей сети интернет», – говорится в сообщении.



Мэр поблагодарил журналистов за высокий профессионализм, талант и оперативное освещение масштабных программ развития Москвы.



«Спасибо вам за высокий профессионализм, талант и оперативное освещение масштабных программ развития Москвы. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов! Пусть 2026-й будет добрым, счастливым и щедрым на хорошие новости! », – написал Собянин в поздравлении.



День российской печати отмечается с 1992 года.