17 апреля. Mossovetinfo.ru – В среду, 17 апреля в Москве ожидается теплая, солнечная и сухая погода, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве составит +11…+13°, в Подмосковье +9…+14°. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.
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