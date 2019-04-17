17 апреля. Mossovetinfo.ru – В среду, 17 апреля в Москве ожидается теплая, солнечная и сухая погода, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +11…+13°, в Подмосковье +9…+14°. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.