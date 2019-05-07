Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     07.05.2019 08:11

Солнечная и теплая погода ожидается в Москве 7 мая

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода 

7 мая. Mossovetinfo.ru – Ясная и по-летнему теплая погода ожидается в Москве во вторник, 7 мая, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве составит +24…+26°, в Подмосковье +22…+27°. Атмосферное давление слегка понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода 

Возврат к списку

Лента новостей

08:16 Город (Москва и область) Некоторые станции метро работают утром 7 мая только на вход из-за репетиции парада

08:11 Общество Солнечная и теплая погода ожидается в Москве 7 мая

17:36 Город (Москва и область) Апрель 2019 года стал рекордным по количеству перевезенных по МЦК пассажиров

16:19 Власть Законопроект о компенсации ипотеки на 450 тыс. руб после рождения третьего ребенка внесен в Госдуму

15:31 Другое Фильм «Мстители. Финал» собрал в прокате 2 млрд. долларов за 11 дней

Актуальные материалы

08:56 Город (Москва и область) Красную площадь закроют для посетителей с 6 по 9 мая

08:50 В России Россиян ждет короткая рабочая неделя

14:36 Город (Москва и область) Отопление в Москве начнут отключать 6 мая

08:46 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 3 и 4 мая из-за мотофестиваля

13:28 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в дни массового посещения кладбищ

07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru