7 мая. Mossovetinfo.ru – Ясная и по-летнему теплая погода ожидается в Москве во вторник, 7 мая, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +24…+26°, в Подмосковье +22…+27°. Атмосферное давление слегка понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба.