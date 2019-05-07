7 мая. Mossovetinfo.ru – Ясная и по-летнему теплая погода ожидается в Москве во вторник, 7 мая, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве составит +24…+26°, в Подмосковье +22…+27°. Атмосферное давление слегка понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба.
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