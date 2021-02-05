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Общество     05.02.2021 15:08

Соратники Навального приостанавливают до весны проведение акций в его поддержку

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Теги:  Навальный  соратники  акции  колония  клевета  закон  согласование 

5 февраля. Mossovetinfo.ru - Координатор региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков, находящийся в настоящее время за границей России, заявил, выступая на канале в YouTube, что на ближайших выходных — 6 и 7 февраля — митинги в поддержку политика не планируются. Также он заявил что не будет анонсировать новых акций протеста до весны.

Также, по мнению Волкова, приостановка акций сейчас позволит завершить эту волну акций "на высокой точке", чтобы ожидаемый спад протестов "не стал демотивацией и расстройством". Также Волков отметил, что имеется разочарование к уличной форме протеста из-за проведения акций каждую неделю. В настоящее время штабы Навального в регионах не в состоянии организовывать акции, поскольку местных координаторов и и активных сторонников Навального отправили под аресты из-за организации несогласованных акций 23 и 31 января.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя прекращение уличных протестов в поддержку Навального, что любые несогласованные акции незаконны. «Не применительно к конкретно взятому заявлению, а в целом, наша позиция хорошо известна. Анонсирование каких-либо противоправных действий, нелегитимных акций, не коррелируется с законом», — сказал Песков во время телефонной конференции с журналистами.

Напомним, что 2 февраля суд отправил Навального в колонию. Решение суда в силу не вступило. Навальный приговорен к лишению свободы по делу, которое оспорено в ЕСПЧ и по которому ему частично выплачена в России компенсация.

Также сегодня, 5 декабря, с личным участием А.Навального проходит суд в котором политик обвиняется в клевете в отношении ветерана.

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Теги: 
Навальный  соратники  акции  колония  клевета  закон  согласование 

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