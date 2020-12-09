10 декабря. Mossovetinfo.ru - Вечером в среду, 9 декабря, сотрудники полиции приняли роды в московском метро, сообщается на официальном сайте столичного управления МВД.



На станции метро «Электрозаводская» у женщины, находившейся на поздних сроках беременности, начались роды. Прапорщик Алексей Орлов вызвал скорую помощь, а сержант полиции Алеся Полякова оказала роженице необходимую помощь и помогла ребенку появится на свет. Чтобы избежать обморожения младенца, полицейские до приезда медиков обернули новорожденного в теплоизолирующую фольгу.



Прибывшие медики констатировали, что полицейские оказали маме и ребенку квалифицированную и своевременную медицинскую помощь. В настоящее время женщина с малышом доставлены в один из родильных домов.