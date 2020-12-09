Другие материалы
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Общество
10.12.2020, 10:17
Сотрудники полиции приняли роды в московском метро
10 декабря. Mossovetinfo.ru - Вечером в среду, 9 декабря, сотрудники полиции приняли роды в московском метро, сообщается на официальном сайте столичного управления МВД. На станции метро «Эле...
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Общество
09.12.2020, 11:43
СМИ сообщили об утечке персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом
9 декабря. Mossovetinfo.ru - Персональные данные 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом, попали в интернет, утверждает Readovka. Издание отмечает, что в сети появилась информация о ...
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Общество
09.12.2020, 11:04
В НИЦ им. Гамалеи рассказали, нужно ли отказываться от алкоголя при вакцинации от COVID-19
9 декабря. Mossovetinfo.ru - При вакцинации от коронавируса отказ от алкоголя необходим в течение 3 дней после получения каждой из доз вакцины, сообщает ТАСС со ссылкой на главу НИЦ имени Гамалеи ...