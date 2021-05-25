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Общество     25.05.2021 09:05

Списки «СР» на выборах в Госдуму в Москве возглавят Хованская и Меньшов

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Теги:  Галина Хованская  Хованская  Владимир Меньшов  Меньшов 

25 мая. Mossovetinfo.ru - Список партии «Справедливая Россия — За правду» на выборах в Государственную думу в Москве будет поделен на две региональные группы: одну возглавил депутат Госдумы Галина Хованская, другую – актер и режиссер Владимир Меньшов. Об этом «Ведомостям» сообщил глава аппарата «СР» Дмитрий Гусев.

Также известно, что по Москве или Московской области планирует выбираться политолог Алексей Мартынов. На Дальнем Востоке по списку выдвигается ведущая «Первого канала» Марина Ким. В Сибири, по данным издания, от партии может выдвинуться экономист Михаил Делягин.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. 20 января глава «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил , что партия объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России». Позже партии подписали манифест об объединении.


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Теги: 
Галина Хованская  Хованская  Владимир Меньшов  Меньшов 

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