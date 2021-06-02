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Общество     02.06.2021 20:09

Список кандидатов в Госдуму от ЕР по одномандатным округам по итогам праймериз

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Теги:  выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021  праймериз  выборы в Госдуму  Госдума  голосование  ЕР  Единая Россия 

2 июня. Mossovetinfo.ru — Стал известен список победителей предварительного голосования (праймериз) «Единой России» на выборах в Госдуму по одномандатным округам, сообщается на официальном сайте партии.

Праймериз проходили с 24 по 30 мая во всех российских регионах в режиме онлайн, а в 42 регионах еще и очно, на избирательных участках.

Теперь список победителей должен утвердить съезд партии, который состоится 19 июня.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия - За Правду», лидер фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов, заявил, что праймериз «Единой России» прошли с большими нарушениями закона.

Список победителей праймериз по Москве можно узнать здесь. Список победителей по федеральному округу - здесь

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Теги: 
выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021  праймериз  выборы в Госдуму  Госдума  голосование  ЕР  Единая Россия 

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