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Общество     26.06.2021 14:54

«Справедливая Россия – За Правду» приняла предвыборную программу партии

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Теги:  Справедливая Россия – За Правду  СР  Справедливая Россия  партии  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы  кандидаты 

26 июня. Mossovetinfo.ru – Делегаты Второй части XI Съезда Партии «Справедливая Россия – За Правду» приняли предвыборную программу партии.

«Она – боевая, она – цельная, она ориентирована, прежде всего, на защиту интересов большинства граждан нашей страны», – подчеркнул председатель партии Сергей Миронов.

По итогам голосования Предвыборная программа была принята единогласно.

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Теги: 
Справедливая Россия – За Правду  СР  Справедливая Россия  партии  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы  кандидаты 

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