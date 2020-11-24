24 ноября. Mossovetinfo.ru – Фракция «Справедливой России» в Госдуме внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о студенческом капитале, сообщил журналистам лидер фракции Сергей Миронов.
Законопроект предполагает, что при поступлении на каждого студента будет открываться персональный счет. К концу обучения для студентов ВУЗов на этом счету должно быть по 500 тысяч рублей, для студентов техникумов - по 250 тысяч рублей.
При этом, получить деньги смогут только те студенты, которые защитят и получат дипломы. По мнению авторов законопроекта, эти деньги помогут выпускникам в первое время после окончания ВУЗа или техникума, в период, когда они будут искать работу. Также эти деньги могут помочь выпускникам открыть свое первое дело, если они решат заняться бизнесом.
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