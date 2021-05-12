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Общество     12.05.2021 09:00

Стало известно сколько денег нужно россиянам для счастья - опрос

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Теги:  опрос  исследование  деньги  заработки 

12 мая. Mossovetinfo.ru — Для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам необходимо в среднем 173 тысячи рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования, проведенного сервисом SuperJob.

При этом, показатели для мужчин и женщин расходятся, мужчинам для того, чтобы быть счастливыми необходимо в среднем получать 192 тысячи рублей в месяц, женщинам достаточно 155 тысяч рублей в месяц.

Среди жителей разных регионов наиболее требовательны москвичи - для счастья им необходимо 224 тысячи рублей в месяц. Жителям Владивостока достаточно 200 тысяч рублей в месяц, Ростова-на-Дону - 195 тысяч рублей в месяц.

Меньше всего денег для счастья нужно жителям Кирова - им достаточно 132 тысяч рублей в месяц. Жителям Оренбурга нужно 136 тысяч, Липецка - 137 тысяч рублей в месяц.

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Теги: 
опрос  исследование  деньги  заработки 

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