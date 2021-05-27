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Общество     27.05.2021 17:23

Стивен Сигал вступит в партию «Справедливая Россия - За Правду»

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Теги:  Справедливая Россия - За Правду  Стивен Сигал 

27 мая. Mossovetinfo.ru — Известный американский актер Стивен Сигал в субботу, 29 мая, официально вступит в партию «Справедливая Россия - За Правду», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

В ноябре 2016 года Стивен Сигал стал гражданином России. Как сообщает пресс-служба, ранее Стивен Сигал был членом партии «За Правду», а теперь вместе с командой Захара Прилепина присоединится к новой партии.

Также сообщается, что в партии Сигал продолжит заниматься вопросами экологии и охраны окружающей среды.

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Теги: 
Справедливая Россия - За Правду  Стивен Сигал 

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