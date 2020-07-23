23 июля. Mossovetinfo.ru – Пресненский суд Москвы начнет рассмотрение дела Михаила Ефремова 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье составляет 12 лет лишения свободы. 23 июля. Mossovetinfo.ru – Пресненский суд Москвы начнет рассмотрение дела Михаила Ефремова 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Авария с участием Ефремова произошла в центре Москвы вечером, 8 июня. Ефремов в состоянии алкогольного опьянения своем автомобиле в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице. 9 июня суд отправил актера под домашний арест. Позднее стало известно, что в анализах Ефремова были обнаружены наркотики.
Позднее Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова и выразил готовность понести наказание. Также Ефремов заявил, что готов помочь семье Захарова, если они примут его помощь. Позже адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что Ефремов не признает вину.
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