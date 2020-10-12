12 октября. Mossovetinfo.ru – Тушинский районный суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей футбольный клуб «Спартак» за нарушение мер санитарно-эпидемиологической безопасности в ходе матча чемпионата России по футболу «Спартак» - «Зенит».
На матче, состоявшемся в Москве 3 октября, по данным Роспотребнадзора присустствовало более 20 тысяч зрителей. В то время как согласно рекомендациям Роспотребнадзора и исходя из необходимости соблюдения зрителями социальной дистанции, на матче должно было быть не более 17 тысяч человек. При этом, генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что на матче присутствовало 17 150 зрителей.
На Газизова и «Спартак» были составлены административные протоколы. По итогам суда московский клуб получил не самое большое наказание из возможных. За нарушение мер санитарно-эпидемиологической безопасности «Спартаку» грозил штраф до 500 тысяч рублей и приостановка деятельности (закрытие стадиона), на срок до 90 дней.
Административное дело в отношении Газизова будет рассматриваться отдельно. Ему грозит штраф в размере от 50 до 150 тысяч рублей.
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