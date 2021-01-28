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Общество     28.01.2021 15:09

Суд отклонил апелляцию на арест Алексея Навального

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Теги:  Алексей Навальный  Навальный  суд  апелляция 

28 января. Mossovetinfo.ru – Мособлсуд отклонил апелляцию на решение Химкинского городского суда Московской области на арест Алексея Навального. Сам Навальный, который находится в СИЗО «Матросская тишина», принял участие в судебном заседании в режиме видеоконференции.

17 января Навальный, который вернулся после лечение из Германии, был задержан в аэропорту Шерметьево по представлению УФСИН. УФСИН потребовал задержать Навального так как он с 29 декабря находился в розыске в связи «с многократными нарушениями испытательного срока». УФСИН требует заменить Навальному, осужденному за мошенничество к условному сроку, условный срок на реальный. Заседание по этому делу состоится 29 января.

18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток.

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Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  суд  апелляция 

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