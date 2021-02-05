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Общество     05.02.2021 18:18

Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана

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Теги:  Алексей навальный  Навальный  суд  клевета  приговор 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Мировой суд Бабушкинского района отложил до 12 февраля заседание по уголовному делу Алексея Навального, который обвиняется в клевете в отношении ветерана. Об этом сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.

Дело о клевете было возбуждено летом 2020 года из-за комментария Навального к видеоролику, в котором ветеран войны Игнат Артеменко поддержал внесение изменений в Конституцию. Навальный в своем видео назвал ветерана «холуем» и «предателем». Следствие и прокуратура посчитали, что высказывания Навального порочат честь и достоинство ветерана и носят заведомо ложный характер. Позднее дело было приостановлено из-за болезни Навального.

В ходе суда Артеменко потребовал от Навального публичных извинений. Сам Навальный свою вину не признал. Его адвокат заявил, что слова Навального - это «оценочное суждение», поэтому не являются клеветой.

Во вторник, 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде изменил Алексею Навальному условный срок на реальный и приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

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Теги: 
Алексей навальный  Навальный  суд  клевета  приговор 

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