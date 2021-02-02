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Общество     02.02.2021 20:21

Суд отправил Навального в тюрьму

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Теги:  Навальный  Алексей Навальный  суд  ФСИН 

2 февраля. Mossovetinfo.ru – Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде изменил Алексею Навальному условный срок на реальный и приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Срок, который Навальный провёл под домашним арестом, будет зачтен.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство ФСИН об отмене условного срока наказания на реальный. ФСИН ранее сообщала, что Навальный неоднократно нарушил условия испытательного срока. Генеральная прокуратура заявила, что поддержит представление ФСИН.

В ходе заседания защита Навального попросила суд приобщить к материалам дела письмо из клиники «Шарите», прокуратура не возражала. При этом прокурор заявила, что Навальный ранее не представлял сведения во ФСИН своем местонахождении с конца сентября 2020 года по середину января 2021 года.

Навальный в 2014 году был осужден на 3,5 года условно за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет. В связи с многократными нарушениями испытательного срока Навальный 29 декабря 2020 года был объявлен в федеральный розыск.

17 января Навальный, который вернулся после лечения из Германии, был задержан в аэропорту Шереметьево 18 января Химкинский городской суд арестовал его на 30 суток.

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Теги: 
Навальный  Алексей Навальный  суд  ФСИН 

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