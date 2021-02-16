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Общество     16.02.2021 12:32

Суд по делу Навального о клевете на ветерана вновь отложен

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Теги:  Алексей Навальный  Навальный  суд  клевета 

16 февраля. Mossovetinfo.ru – Суд по делу о клевете Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко вновь отложен, заседание перенесено на субботу, 20 февраля.

Дело о клевете было возбуждено летом 2020 года из-за комментария Навального к видеоролику, в котором ветеран войны Игнат Артеменко поддержал внесение изменений в Конституцию.

Из-за болезни Навального дело было приостановлено и возобновилось 4 февраля. В ходе суда Артеменко потребовал от Навального публичных извинений. Сам Навальный свою вину не признал.

Второе заседание состоялось 13 февраля. В ходе заседания судья вынесла Навальному около 15 предупреждений за его поведение. В результате, в ходе третьего заседания, состоявшегося сегодня, 16 февраля, представитель гособвинения попросила выделить в отдельное производство оскорбления подсудимого в адрес потерпевшего, прокурора и судьи и направить материалы для рассмотрения в московское ГСУ СК РФ.

Однако судья заявила, что решение направлять или не направлять материалы для проверки в СК РФ на предмет оскорбления Навальным участников процесса, она примет во время оглашения приговора.

В результате стороны перешли к прениям, в ходе которых прокуратура попросила признать Навального виновным и приговорить к штрафу в 950 тысяч рублей. Однако сам Навальный с последним словом выступить не успел, поэтому следующее заседание начнется с его выступления.

Также в субботу, 20 февраля в Мосгорсуде должно состоятся рассмотрение жалобы на решение Симоновского районного суда Москвы, который 2 февраля изменил Алексею Навальному условный срок на реальный и приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.




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Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  суд  клевета 

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