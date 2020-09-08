8 сентября. Mossovetinfo.ru – Пресненский районный суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к 8 годам колонии общего режима.



При вынесении приговора суд учел признание вины артистом и положительные характеристики. Ефремов был взят под стражу в зале суда.



Суд также взыскал с Ефремова 800 тыс руб компенсации старшему сыну погибшего после ДТП Захарова. Ранее Ефремов удовлетворил иски вдовы, брата и одного из сыновей погибшего (на символический 1 рубль каждый).



Прокурор просил для Ефремова 11 лет колонии. В свою очередь, защита актера просила назначить ему справедливое наказание без лишения свободы.



9 июня Ефремов на своем автомобиле выскочил на полосу встречного движения в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Позднее в крови Ефремова были обнаружены алкоголь и наркотики.