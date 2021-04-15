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Общество     15.04.2021 11:13

Суд приговорил Любовь Соболь к году исправительных работ

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Теги:  Любовь Соболь  суд  приговор 

15 апреля. Mossovetinfo.ru — Суд в Москве признал оппозиционного юриста Любовь Соболь виновной в нарушении неприкосновенности жилища и приговорил ее к году исправительных работ условно.

Кроме того, ежемесячно с Соболь будут удерживать 10% заработка.

По данным СК 21 декабря группа лиц, среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке Москвы. Отмечается, что группа лиц использовала форму сотрудников Роспотребнадзора.

Отмечается, что Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь «брошенной женой с маленьким ребенком», и прошла в подъезд жилого дома.

Как следует из материалов следствия, когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия.

Любовь Соболь в ходе суда вину свою не признала. Ее адвокат заявил, что приговор суда будет обжалован.

Днем ранее прокурор запросил в качестве наказания для Соболь, приговорить ее к году исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства.


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Теги: 
Любовь Соболь  суд  приговор 

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