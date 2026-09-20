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Общество     12.10.2026 15:04

Суд признал договор между Шатуновым и Разиным о правах на песни «Ласкового мая» незаключенным

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Теги:  Ласковый май  группа  Шатунов  произведения  права  Разин  мошенничество  суд  решение 

12 октября — Mossovetinfo.ru — Щербинский районный суд Москвы признал незаключенным договор от 14 сентября 2013 года о передаче продюсеру Андрею Разину исключительных прав на произведения, изображения и продукцию группы «Ласковый май». Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Согласно решению, права на песни и товарные знаки коллектива перешли вдове солиста Юрия Шатунова — Светлане. Ранее Краснодарский краевой суд отозвал у Андрея Разина авторство на хиты группы.

Речь идет о документе, по которому Разин должен был получить исключительные права на всю продукцию, изображения и произведения коллектива. Суд счел передачу прав несостоявшейся. В результате права на легендарные хиты («Белые розы», «Седая ночь» и другие) и продукцию группы официально перешли к вдове артиста Светлане Шатуновой. Это решение подтверждает и закрепляет за ней статус единоличного правообладателя. Кроме того, Суд по интеллектуальным правам оставил в силе вердикт о лишении продюсера прав на товарные знаки коллектива.

«Ссылки представителей Разина на его турецкое гражданство и регистрационные документы, якобы полученные им в Турецкой Республике, судом обоснованно оставлены без внимания», — отметила адвокат вдовы. Напомним, сам Андрей Разин заочно арестован и объявлен в розыск по делу о мошенничестве.

Наблюдатели отмечают, что для миллионов поклонников творчества Юрия Шатунова и для его семьи это решение имеет огромное значение: теперь использование песен группы в кино, рекламе и на стриминговых площадках полностью переходит под контроль вдовы музыканта, что исключает дальнейшие юридические споры.

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Теги: 
Ласковый май  группа  Шатунов  произведения  права  Разин  мошенничество  суд  решение 

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