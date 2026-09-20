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12.10.2026, 15:04
Суд признал договор между Шатуновым и Разиным о правах на песни «Ласкового мая» незаключенным
12 октября — Mossovetinfo.ru — Щербинский районный суд Москвы признал незаключенным договор от 14 сентября 2013 года о ...
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09.10.2026, 10:12
Предложения по кандидатурам в состав Мосгоризбиркома будут приниматься с 22 октября по 20 ноября 2026 года - указ
09 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин установил срок внесения предложений по кандидатурам в Моск...
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20.09.2026, 08:24
Собянин: беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось.
20 сентября — Mossovetinfo.ru — Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлёте к Москве, с...