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Общество     20.04.2021 13:09

Суд рассмотрит дело о признании ФБК* экстремистской организацией в закрытом режиме

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Теги:  Мосгорсуд  ФБК  суд  режим 

20 апреля. Mossovetinfo.ru — Мосгорсуд рассмотрит дело о признании Фонда борьбы с коррупцией (*организация признана в России иностранным агентом) в закрытом режиме, сообщает пресс-служба суда.

Такое решение было принято в связи с тем, что материалы дела содержат гриф «секретно».

Иск о признании экстремистскими организациями НКО «Фонд борьбы с коррупцией», НКО «ФЗПГ» и НКО «Штабы Навального» подала 16 апреля Прокуратура Москвы. Рассмотрение дела начнется 26 апреля.

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Теги: 
Мосгорсуд  ФБК  суд  режим 

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