Суд запретил Google и «Яндексу» показывать словосочетание «Умное голосование»

5 сентября. Mossovetinfo.ru - Арбитражный суд Москвы официально запретил Google и «Яндекс» выдавать сочетание «Умное голосование» в поисковой строке, удовлетворив иск компании «Вулинтертрейд». Летом Роспатент закрепил за ней этот товарный знак, компания занимается заготовкой и продажей овечьей шерсти.



Товарный знак содержит изображение восклицательного знака в квадрате и схож с эмблемой «умного голосования» - стратегией, разработанной командой Алексея Навального для поддержки оппозиционных кандидатов на выборах.