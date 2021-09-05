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Общество     05.09.2021 16:01

Суд запретил Google и «Яндексу» показывать словосочетание «Умное голосование»

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Теги:  суд 

5 сентября. Mossovetinfo.ru - Арбитражный суд Москвы официально запретил Google и «Яндекс» выдавать сочетание «Умное голосование» в поисковой строке, удовлетворив иск компании «Вулинтертрейд». Летом Роспатент закрепил за ней этот товарный знак, компания занимается заготовкой и продажей овечьей шерсти.

Товарный знак содержит изображение восклицательного знака в квадрате и схож с эмблемой «умного голосования» - стратегией, разработанной командой Алексея Навального для поддержки оппозиционных кандидатов на выборах.

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Теги: 
суд 

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