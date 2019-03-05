5 марта. Mossovetinfo.ru – Тепло и дождливо будет в Москве во вторник, 5 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр.



Температура воздуха поднимется до пяти градусов тепла. Атмосферное давление составит 727 миллиметров ртутного столба.