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Общество     27.05.2021 14:27

Теплая и солнечная погода вернутся в Москву 1 июня

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Теги:  погода. прогноз погоды  Гидрометцентр 

27 мая. Mossovetinfo.ru — Теплая и солнечная погода вернутся в Москву 1 июня, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, ночь на 1 июня будет еще прохладной, температура воздуха ожидается в районе 6-11 градусов тепла. Однако уже днем температура начнет расти и поднимется до +17.. +22 градусов.

Ранее сообщалось, что в последние дни мая в Москве ожидается резкое похолодание.

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Теги: 
погода. прогноз погоды  Гидрометцентр 

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