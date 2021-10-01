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Общество     01.10.2021 17:14

Теплая и ясная погода ожидается в Москве в выходные, 2 и 3 октября

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Теги:  погода  прогноз погоды 

1 октября. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные, 2 и 3 октября, в Москве ожидается ясная и теплая погода, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в Москве ожидается малооблачная погода, в дневное время температура воздуха будет подниматься до +12..14°.

Похожая погода сохранится в Москве и в начале следующей недели.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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