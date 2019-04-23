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Общество     23.04.2019 08:33

Теплая погода без осадков ожидается в Москве 23 апреля

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Теги:  погода 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – Теплая, преимущественно ясная погода без осадков ожидается в Москве во вторник, 23 апреля, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве составит +17…+19°, в Подмосковье +16…+21°. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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