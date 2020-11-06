6 ноября. Mossovetinfo.ru – Не по ноябрьски теплая погода, переменная облачность и дожди ожидаются в Москве в субботу и воскресенье, 7 и 8 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».
В субботу, 7 ноября, в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков, в течение дня температура воздуха +8..10°.
В воскресенье, 8 ноября небо затянут облака, ожидается небольшой дождь, температура воздуха по-прежнему выше нормы: +9..11°.
С наступлением новой недели в Москву придет похолодание, хотя температура воздуха по-прежнему будет выше 0.
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