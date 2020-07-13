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Общество     13.07.2020 13:54

Теплая погода вернется в Москву к концу июля

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Теги:  погода  прогноз погоды 

13 июля. Mossovetinfo.ru – Тепло вернется в Москву в 20-х числа июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.

По прогнозам синоптиков, теплая погода вернется в Москву после прохождения атмосферного фронта, который принесет в Москву похолодание. Ранее сообщалось, что в течение недели в Москве ожидается похолодание до 16-21 градуса тепла, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Похолодание будет сопровождаться дождями.

По словам Поздняковой, атмосферный фронт уйдет в районе выходных, тогда же ожидается рост температуры, воздух прогреется до +23 и дальше температура продолжит расти.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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