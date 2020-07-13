13 июля. Mossovetinfo.ru – Тепло вернется в Москву в 20-х числа июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.



По прогнозам синоптиков, теплая погода вернется в Москву после прохождения атмосферного фронта, который принесет в Москву похолодание. Ранее сообщалось, что в течение недели в Москве ожидается похолодание до 16-21 градуса тепла, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Похолодание будет сопровождаться дождями.



По словам Поздняковой, атмосферный фронт уйдет в районе выходных, тогда же ожидается рост температуры, воздух прогреется до +23 и дальше температура продолжит расти.