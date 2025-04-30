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Общество     14.05.2025 10:45

Только 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен по русскому языку для зачисления в школу

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Теги:  мигранты  дети  школы  обучение  русский язык  тестирование  сертификаты  Госдума  МВД  Рособрнадзор 

14 мая — Mossovetinfo.ru — Только 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен по русскому языку для зачисления в школу, из заявленных на экзамены 1762 человек допущено к экзамену лишь 335 детей. Об этом сообщил официальный телеграмм-канал Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по итогам мониторинга тестирования по русскому языку для несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства, планирующих обучение в российских образовательных организациях.

«Тестирование на владение русским языком для несовершеннолетних иностранных граждан, планирующих продолжить обучение в российских школах, было введено с 1 апреля 2025 года. На текущий момент его проведение осуществляется в 2 356 организациях. С момента начала тестирования было подано 1 762 заявления на участие.

81 % заявителей было отказано в принятии документов. Основные причины отказов включают: предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах», - сообщил Рособрнадзор.

«На процедуру тестирования допущены 335 иностранных граждан. 44 уже приняли участие в тестировании, из которых 27 чел. (61%) справились с заданиями, а остальные не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком», - отмечается в сообщении Рособрнадзора.

С 1 апреля дети мигрантов должны пройти обязательное тестирование по русскому языку для поступления в школу.

Комментируя в своем телеграм-канале информацию Рособрнадзора, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «промежуточные итоги реализации принятого Федерального закона от 28.12.2024 № 544-ФЗ показывают, что депутаты поступили правильно, разработав и поддержав его».

«Важно анализировать их правоприменение, а в случае необходимости — вносить коррективы», - также отметил Володин.

В сентябре 2024 года МВД России сообщило, что иностранцам, не владеющим русским языком, но при этом имеющим соответствующие сертификаты, в получении миграционных статусов и гражданства России будет отказано.

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Теги: 
мигранты  дети  школы  обучение  русский язык  тестирование  сертификаты  Госдума  МВД  Рособрнадзор 

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