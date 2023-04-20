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Общество
24.04.2023, 06:24
ЦИК: электронное голосование на выборах президента будет в регионах, где оно опробовано
24 апреля. Mossovetinfo.ru - Электронное голосование на ближайших президентских выборах в России, которые должны сост...
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Общество
23.04.2023, 08:28
До 21 градуса тепла ожидаются в столичном регионе 23 апреля
23 апреля. Mossovetinfo.ru - Переменная облачность, без осадков и до 21 градуса тепла ожидаются в столичном регионе 23 ап...
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Общество
20.04.2023, 10:29
Май, последний месяц весны, богат на выходные - Минтруд РФ (календарь)
20 августа. Mossovetinfo.ru - Минтруд в соцсетях напомнил о выходных днях в мае. "Последний месяц весны богат на выхо...