21 марта. Mossovetinfo.ru – Центризбирком отказал КПРФ в передаче мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты страны Павлу Грудинину, об этом журналистам сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.



Булаев рассказал, что по данным Федеральной налоговой службы в 2016 году, когда Грудинин зарегистрирвался кандидатом в депутаты Госдумы, он владел счетами в зарубежных банках, что запрещено законом.



КПРФ намеревалась передать Грудинину мандат депутата Госдумы, который стал вакантным после смерти Жореса Алферова, скончавшегося 1 марта.