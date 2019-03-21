21 марта. Mossovetinfo.ru – Центризбирком отказал КПРФ в передаче мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты страны Павлу Грудинину, об этом журналистам сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.
Булаев рассказал, что по данным Федеральной налоговой службы в 2016 году, когда Грудинин зарегистрирвался кандидатом в депутаты Госдумы, он владел счетами в зарубежных банках, что запрещено законом.
КПРФ намеревалась передать Грудинину мандат депутата Госдумы, который стал вакантным после смерти Жореса Алферова, скончавшегося 1 марта.
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