ЦИК отправил в Королев опергруппу из-за статьи о тренинге по нарушениям

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Оперативная группа Центризбиркома направлена в подмосковный Королев из-за сообщения о «тренинге по нарушениям», сообщается в telegram-канале ЦИК.



Ранее «Новая газета» опубликовала статью, в которой привела аудиозапись совещания по «фальсификации выборов».



После выхода статья ЦИК направил официальные письма Генеральному прокурору, главе СК РФ, губернатору Московской области, а также председателю областной избирательной комиссии.



Центризбирком просит расследовать возможные факты злоупотреблений и в случае, если факты подтвердятся, обеспечить «неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность, тем более если это будет квалифицировано, как групповой сговор».



Также Центризбирком настоятельно просит в кратчайшие сроки принять все меры для недопущения фальсификаций.



Своего представителя в Королев направила также избирательная комиссия Московской области.