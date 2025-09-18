ЦИК РФ: 12 партий смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей (список)

26 сентября — Mossovetinfo.ru — Двенадцать партий смогут участвовать в выборах в Госдуму девятого созыва без сбора подписей избирателей, сообщили в в Telegram-канале ЦИК России.



Двенадцать партий смогут участвовать в выборах в Госдуму девятого созыва без сбора подписей избирателей, - говорится в сообщении.



В Центризбиркоме также перечислили эти партии:

Единая Россия, КПРФ, партия Справедливая Россия - За правду, ЛДПР, партия Новые люди, Партия пенсионеров, Коммунисты России, партия Яблоко, РЭП Зеленые, партия Родина, партия Гражданская платформа, Партия прямой демократии (ППД).



Выборы депутатов Государственной Думы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.