Туроператоры вывезли из-за рубежа более 80% организованных российских туристов

16 марта. Mossovetinfo.ru - Около 75 тыс. организованных туристов вывезли из-за границы туроператоры, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Это более 80% российских организованных туристов, - отмечается в сообщении.



Более 10,5 тыс. наших самостоятельных туристов, которые находятся за рубежом, заполнили форму обратной связи на «Госуслугах», - говорится в сообщении. У большинства из них были обратные билеты, но рейсы не состоялись.



По информации Ростуризма, больше всего россиян на текущий момент находится в Египте.