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Общество     19.04.2019 14:29

У Дмитрия Быкова диагностировали инфаркт головного мозга

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Теги:  Дмитрий Быков  диагноз 

19 апреля. Mossovetinfo.ru – Уфимские врачи диагностировали у писателя и журналиста Дмитрия Быкова инфаркт головного мозга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии.

Быков был госпитализирован в Уфе 17 апреля в тяжелом состоянии. Первоначально врачи подозревали у писателя инсульт, однако этот диагноз не подтвердился.

18 апреля консилиум московских и башкирских врачей принял решение о транспортировке Быкова в Москву, вечером он был доставлен в столицу и госпитализирован в одну из столичных клиник. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.


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Теги: 
Дмитрий Быков  диагноз 

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