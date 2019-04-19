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Общество
19.04.2019, 14:29
У Дмитрия Быкова диагностировали инфаркт головного мозга
19 апреля. Mossovetinfo.ru – Уфимские врачи диагностировали у писателя и журналиста Дмитрия Быкова инфаркт головного мозга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии. ...
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Общество
19.04.2019, 13:42
Летнее тепло придет в Москву на следующей неделе
19 апреля. Mossovetinfo.ru – По-настоящему летнее тепло придет в Москву на следующей неделе, сообщает центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, в течение недели в Москве ожидается сухая ...
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Общество
19.04.2019, 08:09
Комфортная погода без осадков ожидается в Москве 19 апреля
19 апреля. Mossovetinfo.ru – Теплая, комфортная погода без осадков ожидается в Москве в пятницу, 19 апреля, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в Москве составит ...