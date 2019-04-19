19 апреля. Mossovetinfo.ru – Уфимские врачи диагностировали у писателя и журналиста Дмитрия Быкова инфаркт головного мозга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии.



Быков был госпитализирован в Уфе 17 апреля в тяжелом состоянии. Первоначально врачи подозревали у писателя инсульт, однако этот диагноз не подтвердился.



18 апреля консилиум московских и башкирских врачей принял решение о транспортировке Быкова в Москву, вечером он был доставлен в столицу и госпитализирован в одну из столичных клиник. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.