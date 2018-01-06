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Общество     06.01.2018 05:01

Удалено более 29 тыс страниц сайтов в целях профилактики подросткового суицида – Роспотребнадзор

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Теги:  Роспотребнадзор  суицид  профилактика 

6 января. Mossovetinfo.ru - По состоянию на 20.12.2017 была удалена информация 29 209 страниц сайтов. Эта информация была признана Роспотребнадзором запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, сообщает Роспотребнадзор 6 января.

В сообщении «О деятельности Роспотребнадзора по реализации мер по профилактике суицидов у несовершеннолетних» отмечается, что «по 4 607 решениям Роспотребнадзора запрещенная информация остается не удаленной со страниц сайтов».

Роспотребнадзор сообщает, что «количество ссылок на страницы сайтов поступивших на экспертизу за истекший период 2017 г. в несколько раз превышает, количества ссылок, поступавших в предыдущие годы». Так, в 2012 году было проверено 568 ссылок, в 2013 году – 2713 ссылок, а с 1 января 2017 по 20 декабря 2017 г. – 22 836 ссылок.

Роспотребнадзор отмечает, что из 35 635 ссылок на страницы сайтов, проверенных с ноября 2012 года, 1819 (5,1%) не содержат запрещенную информацию.

«Только совместные согласованные действия всех заинтересованных органов и организаций, родителей и педагогов помогут решить проблему самоубийств детей и подростков», - отмечает Роспотребнадзор в отчете о своей деятельности.

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Теги: 
Роспотребнадзор  суицид  профилактика 

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