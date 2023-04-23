УФСБ: Пресечена деятельность колл-центров, осуществлявших мошеннические действия в интересах ВСУ

26 апреля. Mossovetinfo.ru - УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с ГУ МВД России по городу Москве пресечена противоправная деятельность мошенников, организовавших колл-центры в городе Москве, сотрудниками которых осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере, - сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.



"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержаны лица, входившие в преступную группу, члены которой, представляясь сотрудниками российских силовых ведомств, а также работниками финансовых учреждений, обманным путем побуждали граждан к осуществлению денежных переводов на банковские карты, указанные мошенниками. Полученные таким образом финансовые средства обналичивались в банкоматах, расположенных в различных регионах Российской Федерации, и курьерами доставлялись в специализированные обменные пункты, где конвертировались в криптовалюту и переводились через анонимные криптокошельки на счета получателей в Украине. В ряде случаев преступниками осуществлялось моральное давление на потерпевших в целях выведения их из состояния психологического равновесия и побуждения к совершению резонансных преступлений против общественной безопасности на территории Московского региона", - говорится в сообщении.



"Установлено, что отличительной особенностью указанных колл-центров являлась специализация на мошеннических действиях в отношении лиц, проживающих за рубежом, преимущественно в Германии, Испании и Франции", - также отмечается в сообщении.



Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество», в настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных к ней лиц.



Граждан призывают "внимательно относиться ко всем звонкам, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника финансовые операции". "В случае выявления мошеннических действий следует немедленно обратиться в правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.