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Общество     26.04.2023 15:39

УФСБ: Пресечена деятельность колл-центров, осуществлявших мошеннические действия в интересах ВСУ

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Теги:  колл-центр  мошенники  ВСУ  финансы  уголовное дело  УФСБ 

26 апреля. Mossovetinfo.ru - УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с ГУ МВД России по городу Москве пресечена противоправная деятельность мошенников, организовавших колл-центры в городе Москве, сотрудниками которых осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере, - сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержаны лица, входившие в преступную группу, члены которой, представляясь сотрудниками российских силовых ведомств, а также работниками финансовых учреждений, обманным путем побуждали граждан к осуществлению денежных переводов на банковские карты, указанные мошенниками. Полученные таким образом финансовые средства обналичивались в банкоматах, расположенных в различных регионах Российской Федерации, и курьерами доставлялись в специализированные обменные пункты, где конвертировались в криптовалюту и переводились через анонимные криптокошельки на счета получателей в Украине. В ряде случаев преступниками осуществлялось моральное давление на потерпевших в целях выведения их из состояния психологического равновесия и побуждения к совершению резонансных преступлений против общественной безопасности на территории Московского региона", - говорится в сообщении.

"Установлено, что отличительной особенностью указанных колл-центров являлась специализация на мошеннических действиях в отношении лиц, проживающих за рубежом, преимущественно в Германии, Испании и Франции", - также отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество», в настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных к ней лиц.

Граждан призывают "внимательно относиться ко всем звонкам, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника финансовые операции". "В случае выявления мошеннических действий следует немедленно обратиться в правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.

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Теги: 
колл-центр  мошенники  ВСУ  финансы  уголовное дело  УФСБ 

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