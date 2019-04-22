22 апреля. Mossovetinfo.ru – Уходящий апрель может стать одним из самых «сухих» в Москве за все время наблюдений, сообщает портал «Метеоновости».



Сообщается, что по данным синоптиков, в районе метеостанции ВДНХ с начала месяца выпало всего 8,5 миллиметра осадков, что составляет всего 20% месячной нормы. Подобный дефицит осадков ранее наблюдался всего четырежды: в 1960, 1965, 1978 и 1984 годах.



По прогнозам синоптиков, осадки в Москве ожидаются только в последние выходные месяца. Сухая погода способствует повышению пожароопасности, а также крайне неблагоприятна для начинающих цвести растений.