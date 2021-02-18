 
Актуальные темы: коронавирус
Общество     18.02.2021 10:50

Умер актер Андрей Мягков, сыгравший главные роли в «Иронии судьбы» и «Служебном романе»

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Андрей Мягков  смерть 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – Актер Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ им. Чехова.

Мягков стал известен и популярен, благодаря работе в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. Он сыграл главные роли в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Служебный роман».

Снимался в фильмах «Гараж» и «Жестокий романс». Также известен по фильмам «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Гонки по вертикали» «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди».

Помимо работ в кино, сыграл десятки театральных ролей. С 1987 года служил в МХТ имени А. П. Чехова. Обладатель множества наград и премий.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Андрей Мягков  смерть 

Возврат к списку

Лента новостей

11:53 Мнения Набиуллина заявила о необходимости вовремя сворачивать проект льготной ипотеки

11:19 Город (Москва и область) Эксперты отмечают низкие темпы строительства жилья в Москве

11:05 Город (Москва и область) Собянин объявил о начале клинических исследований вакцины «Спутник Лайт»

10:50 Общество Умер актер Андрей Мягков, сыгравший главные роли в «Иронии судьбы» и «Служебном романе»

10:28 Город (Москва и область) Поликлиники Москвы перейдут на ведение медкарт в электронном виде

Актуальные материалы

14:16 Общество Москвичи обсудят более 90 градостроительных проектов

14:04 Мнения Дмитрий Орлов: вопрос о памятнике на Лубянке не нужно выносить на референдум

12:44 Общество Памфилова об онлайн-голосовании в Москве: надо соблюдать золотой стандарт

08:29 Общество Ночь на вторник стала самой холодной в Москве в феврале

07:45 Город (Москва и область) До 15 градусов мороза будет в Москве в понедельник

11:31 Город (Москва и область) Станции метро в Москве в 2021 году будут открывать поэтапно

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru