Умер актер Андрей Мягков, сыгравший главные роли в «Иронии судьбы» и «Служебном романе»

18 февраля. Mossovetinfo.ru – Актер Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ им. Чехова.



Мягков стал известен и популярен, благодаря работе в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. Он сыграл главные роли в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Служебный роман».



Снимался в фильмах «Гараж» и «Жестокий романс». Также известен по фильмам «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Гонки по вертикали» «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди».



Помимо работ в кино, сыграл десятки театральных ролей. С 1987 года служил в МХТ имени А. П. Чехова. Обладатель множества наград и премий.