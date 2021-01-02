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Общество     02.01.2021 13:42

Умер актер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия»

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Теги:  смерть 

2 января. Mossovetinfo.ru – Народный артист России Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вдову актера.

Коренев больше всего известен по фильму «Человек-амфибия» (1961 год), где он сыграл главную роль.

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Теги: 
смерть 

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