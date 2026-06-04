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Общество     14.06.2026 18:47

Умер генерал-лейтенант Гусев в середине 90-х возглавлявший подразделение антитеррора «Альфа»

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Теги:  Альфа  антитеррор  ФСБ  Гусев 

14 июня — Mossovetinfo.ru — Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» с глубоким прискорбием сообщила, что 13 июня на 80-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Александр Владимирович Гусев, который возглавлял подразделение антитеррора «Альфа» с 1995 по 1998 год.

«Александр Владимирович навсегда останется в нашей памяти как мудрый руководитель, человек с твёрдым характером и профессионал высочайшего уровня.
Светлая память о генерал-лейтенанте Александре Владимировиче Гусеве — офицере, патриоте, командире — всегда будет жить в наших сердцах.
Скорбим и помним», - отмечается в сообщении.

«Александр Владимирович родился 26 ноября 1946 года в Москве в семье офицера Советской армии. Его путь защитника Отечества начался с Московского суворовского военного училища (1965), продолжился в Московском высшем общевойсковом командном училище имени Верховного Совета РСФСР (1968) и Военной академии имени М. В. Фрунзе (1977).

С 1968 года — в органах госбезопасности. Он более двадцати лет отдал службе в отдельном Краснознамённом Кремлёвском полку специального назначения КГБ СССР, пройдя путь от командира взвода до заместителя коменданта Московского Кремля.

С января 1995-го по 1998 год Александр Владимирович возглавлял Управление «А» Антитеррористического центра ФСБ России — легендарную «Альфу». Это было тяжелейшее время Первой чеченской кампании, когда страна столкнулась с беспрецедентными по масштабу терактами. Под его руководством были успешно проведены многие спецоперации по освобождению заложников, результатом которых стали сотни спасённых жизней», - также отмечается в сообщении.

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Теги: 
Альфа  антитеррор  ФСБ  Гусев 

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