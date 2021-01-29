Умер Василий Лановой

29 января. Mossovetinfo.ru — В Москве в возрасте 87 лет умер народный артист СССР Василий Лановой. Об этом сообщил на своей странице в Instagram мэр столицы Сергей Собянин, выразив соболезнования близким артиста. Лановой умер в больнице от последствий коронавируса.



С 1957 по 2021 год Лановой сыграл более 50 ролей в Театре имени Евгения Вахтангова. Снялся в десятках фильмов, имеет множество государственных наград.