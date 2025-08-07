 
Общество     13.08.2025 12:14

Умер Владимир Зайцев, полковник КГБ СССР, которого называли «грозой шпионов»

13 августа — Mossovetinfo.ru — Совет Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» с глубоким прискорбием сообщил, что на 78 году жизни скончался полковник Зайцев Владимир Николаевич – «легенда спецназа госбезопасности».

«В системе госбезопасности Владимир Николаевич прослужил свыше двадцати лет, с 1972 года, став профессионалом высочайшего класса. Пресса окрестила его «грозой шпионов».

В Группе «А» Седьмого управления КГБ СССР – с 1982-го по февраль 1992 год. Прошел должности от начальника отделения одного из подразделений до заместителя начальника Группы «А»», сообщается на сайте Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«За его плечами, в качестве командира, боевые командировки в охваченный войной Афганистан.
Будучи асом оперативной работы, являлся старшим группы, которая в середине 1980-х годов осуществила филигранный захват целого ряда шпионов и предателей», - отмечается в сообщении.

Фото – сайт Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»


