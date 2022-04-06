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Общество     06.04.2022 13:19

Умер Владимир Жириновский

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Теги:  Владимир Жириновский  Жириновский 

6 апреля. Mossovetinfo.ru — Умер Владимир Жириновский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 76 лет.

«Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», - написал Володин.

25 апреля Жириновскому исполнилось бы 76 лет.

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Теги: 
Владимир Жириновский  Жириновский 

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