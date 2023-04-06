10 апреля, Mossovetinfo.ru - Выборы мэра Москвы пройдут в этом году в новых условиях, когда количество избирательных участков будет сокращено с 3,4 тыс. до почти 2 тыс. на фоне растущей популярности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) газета "Коммерсантъ"
(“Ъ”, Кому лучше меньше, - Как сокращение числа участков в Москве отразится на стратегии партий на выборах мэра. №61/П от 10.04.2023, стр. 3, Елена Рожкова, Ксения Веретенникова).
По мнению экспертов, цифровизация выборов в Москве может повлиять и на расходы партий и кандидатов на агитацию: вести ее "партизанскими методами" в интернете дешевле и эффективнее. В то же время вряд ли удастся повысить эффективность наблюдения за ДЭГ.
Как выяснил “Ъ”, кардинально менять привычную стратегию ведения кампании парламентские партии не планируют, но одно очевидное изменение их точно затронет — это сокращение необходимого числа наблюдателей.
Коммунисты в этой кампании будут снова призывать своих сторонников голосовать на традиционных участках, несмотря на их "оптимизацию", поскольку принципиальная позиция партии против ДЭГ не меняется.
Либерал-демократы будут следить за тем, какой получится итоговая архитектура избирательных участков "чтобы в рамках многодневного голосования участки были максимально "закрыты".
Лидер московского отделения "Справедливой России — За правду" (СЗРП), депутат Госдумы Дмитрий Гусев, который уже объявил о своем намерении участвовать в мэрских выборах, считает, что в новых условиях необходимо усиливать наблюдение за ДЭГ, на чем будет сделан особый акцент.
Политконсультант Евгений Минченко, напротив, считает, что в новых условиях кандидатам не от власти могут помочь только договоренности с мэрией и префектурами. "Вес административного ресурса серьезно вырос, и я думаю, что технологии элитных договоренностей сегодня являются доминирующими",— говорит эксперт. По его мнению, усиление контроля за ДЭГ со стороны партий и кандидатов вряд ли может значительно повысить эффективность наблюдения за этим видом голосования.