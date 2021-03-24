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Общество     24.03.2021 16:52

В апреле москвичей ожидают две волны холода

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Теги:  погода  прогноз погоды 

24 марта. Mossovetinfo.ru — Две волны холода - в начале и в конце месяца - ожидают москвичей в апреле, сообщают «Известия» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

При этом, они не будут экстремальными, отклонение от нормы составит 1-3 градуса, сообщил Тишковец.

В целом же апрель будет теплее обычного на 2-3 градуса, кроме того, ожидается дефицит осадков. По прогнозам синоптиков, за месяц в Москве выпадет от 30 до 50% апрельской нормы осадков.

В связи с преимущественно теплой и сухой погодой, снег в Москве будет таять быстрее обычного, процесс таяния снега завершится на 2-3 дня раньше, чем положено.

Ранее сообщалось, что уже 25 марта в Москву придет метеорологическая весна.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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