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Общество     13.04.2019 16:58

В городском субботнике в Москве 13 апреля приняли участие 1,5 млн человек

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Теги:  субботник 

13 апреля. Mossovetinfo.ru – В субботнике 13 апреля в Москве приняли участие 1 миллион 457 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В работах по благоустройству Москвы было задействовано около 10 тысяч единиц различной техники.

Второй общегородской субботник пройдет 20 апреля.

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Карта места

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Теги: 
субботник 

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