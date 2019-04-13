16:58 Общество В городском субботнике в Москве 13 апреля приняли участие 1,5 млн человек
09:24 Общество В Москве 13 и 20 апреля пройдут массовые городские субботники
08:39 Общество Ветреная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 13 апреля
08:29 Город (Москва и область) Опубликованы доходы заместителей мэра Москвы за 2018 год
20:03 Город (Москва и область) Карантин по бешенству установлен на территории поселения Краснопахорское
12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»
09:14 Город (Москва и область) Некоторые коммерческие маршруты общественного транспорта в Подмосковье переведут в социальные
09:03 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы с 14 апреля будут работать все дни недели
08:42 Общество Состав Общественной палаты Москвы III созыва
22:22 Город (Москва и область) В шести районах Москвы прошли первые публичные слушания по программе реновации
14:05 Общество Сформирован новый состав Общественной палаты Москвы
19:43 Другое Яндекс запустил сервис поиска домашних животных