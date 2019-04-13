В городском субботнике в Москве 13 апреля приняли участие 1,5 млн человек

13 апреля. Mossovetinfo.ru – В субботнике 13 апреля в Москве приняли участие 1 миллион 457 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.



В работах по благоустройству Москвы было задействовано около 10 тысяч единиц различной техники.



Второй общегородской субботник пройдет 20 апреля.