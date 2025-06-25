 
Актуальные темы: переговоры
Общество     30.06.2025 19:51

В Госдуме создана рабочая группа для определения угроз ИИ и разработки созидательных задач для их нейтрализации - Бабаков

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Бабаков  Госдума  Справедливая Россия  экономика  ИИ  искусственный интеллект  угрозы  рост  партнерство  макропланирование  междуотраслевой баланс 

30 июня — Mossovetinfo.ru — Макропланирование и междуотраслевой баланс могут стать основой для роста экономики. Об этом в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале Россия-1 заявил вице-спикер Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия – За Правду» Александр Бабаков.

«В Госдуме создана рабочая группа для определения угроз ИИ и разработки созидательных задач для их нейтрализации. Российский подход отличается от западного: мы стремимся использовать ИИ для интересов человека, а не для его «улучшения». Развитие ИИ должно быть направлено на решение конкретных задач и требует законодательного регулирования», – заявил Бабаков. Цитата приводится в телеграм-канале КУРС – Все о суверенной экономике и не только. Администрируется группой авторов под общей редакцией заместителя Председателя Государственной Думы, кандидата экономических наук А.М. Бабакова. КУРС - Концепция Укрепления Российского Суверенитета.

Александр Бабаков отмечает, что экономика — основа нашего суверенитета. После выступления Президента на ПМЭФ многие восприняли его призыв предложить свою программу для избежания рецессии в экономике. Министр финансов заявил о «плановом охлаждении» экономики, но без чёткого плана это вызывает вопросы. Темпы роста существенно ниже, чем в прошлые годы, что можно назвать стагнацией. Высокая ставка ЦБ может быть ключевой проблемой.

сделать привлекательной инвестиционную атмосферу в нашей стране. Но мы должны понимать, что приход инвесторов не решит всех вопросов. У них есть свои интересы, а у нас — свои.
Мы должны играть своим темпом и самостоятельно решать все свои вопросы. Инвестиционный климат формируется на основе того, что наша экономика интересна для долгосрочных инвестиций. Мы должны создать предпосылки для роста внутренних инвестиций, а не полагаться на внешние.

Ставка на внешние инвестиции должна быть вторичной. Первичное должно быть развитие нашего внутреннего бизнеса. В нынешней ситуации капитал приходит с идеей вложить деньги в долгосрочное строительство, но видит высокие депозиты и предпочитает подождать благоприятную ситуацию.

Макропланирование и междуотраслевой баланс могут стать основой для роста экономики», – заключил Бабаков.

Назрело время перехода к новой экономической модели, в основе которой будет партнерство государств, а частный сектор используется как эффективный инструмент для реализации этих целей, заявил ранее, на минувшей неделе, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Бабаков  Госдума  Справедливая Россия  экономика  ИИ  искусственный интеллект  угрозы  рост  партнерство  макропланирование  междуотраслевой баланс 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

19:51 Общество В Госдуме создана рабочая группа для определения угроз ИИ и разработки созидательных задач для их нейтрализации - Бабаков

16:59 Происшествия Посол Азербайджана вызван в МИД РФ в связи с незаконным задержанием журналистов России в Баку

13:32 В России В России ограничат доступ к веб-ресурсам пятнадцати СМИ государств Евросоюза – МИД

09:53 Город (Москва и область) Признана фиктивной задолженность на 1 млрд рублей у организации, исполнявшей проекты «Здравоохранение» и «Демография» в Москве и ряде других субъектах

21:22 Город (Москва и область) 1 июля в Москве будет одним из самых холодных в текущем столетии

Актуальные материалы

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

12:47 Мнения Путин: Правда и справедливость на нашей стороне

15:00 В России Завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область

01:33 В мире США введут глобальный базовый тариф в размере 10% 5 апреля

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru