В Госдуме создана рабочая группа для определения угроз ИИ и разработки созидательных задач для их нейтрализации - Бабаков

30 июня — Mossovetinfo.ru — Макропланирование и междуотраслевой баланс могут стать основой для роста экономики. Об этом в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале Россия-1 заявил вице-спикер Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия – За Правду» Александр Бабаков.



«В Госдуме создана рабочая группа для определения угроз ИИ и разработки созидательных задач для их нейтрализации. Российский подход отличается от западного: мы стремимся использовать ИИ для интересов человека, а не для его «улучшения». Развитие ИИ должно быть направлено на решение конкретных задач и требует законодательного регулирования», – заявил Бабаков. Цитата приводится в телеграм-канале КУРС – Все о суверенной экономике и не только. Администрируется группой авторов под общей редакцией заместителя Председателя Государственной Думы, кандидата экономических наук А.М. Бабакова. КУРС - Концепция Укрепления Российского Суверенитета.



Александр Бабаков отмечает, что экономика — основа нашего суверенитета. После выступления Президента на ПМЭФ многие восприняли его призыв предложить свою программу для избежания рецессии в экономике. Министр финансов заявил о «плановом охлаждении» экономики, но без чёткого плана это вызывает вопросы. Темпы роста существенно ниже, чем в прошлые годы, что можно назвать стагнацией. Высокая ставка ЦБ может быть ключевой проблемой.



сделать привлекательной инвестиционную атмосферу в нашей стране. Но мы должны понимать, что приход инвесторов не решит всех вопросов. У них есть свои интересы, а у нас — свои.

Мы должны играть своим темпом и самостоятельно решать все свои вопросы. Инвестиционный климат формируется на основе того, что наша экономика интересна для долгосрочных инвестиций. Мы должны создать предпосылки для роста внутренних инвестиций, а не полагаться на внешние.



Ставка на внешние инвестиции должна быть вторичной. Первичное должно быть развитие нашего внутреннего бизнеса. В нынешней ситуации капитал приходит с идеей вложить деньги в долгосрочное строительство, но видит высокие депозиты и предпочитает подождать благоприятную ситуацию.



Макропланирование и междуотраслевой баланс могут стать основой для роста экономики», – заключил Бабаков.



Назрело время перехода к новой экономической модели, в основе которой будет партнерство государств, а частный сектор используется как эффективный инструмент для реализации этих целей, заявил ранее, на минувшей неделе, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.