В Госдуму внесен законопроект об умерщвлении бездомных животных

15 марта. Mossovetinfo.ru – В Госдуму внесен законопроект о праве регионов самостоятельно регулировать число бездомных животных в приютах и на территории региона, законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.



В законопроекте указано, что регулировать численность животных в приютах должны будут ветеринары, с использованием гуманных методов, гарантирующих быструю и безболезненную смерть.



В настоящее время в отношении бездомных животных на территории России действует следующая схема: отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск (ОСВВ). Однако, по мнению авторов законопроекта, данная схема убирает у бездомных животных репродуктивную функцию, но не лишает их способности становится агрессивными.



Выпущенные на улицу бездомные собаки объединяются в стаи, где становятся агрессивными. Таким образом, это создает угрозу для населения.



Авторы законопроекта отмечают, что через схему ОСВВ прошли уже многие страны и эта схема была признана неэффективной, требующей дополнения другими методами.



Целью законопроекта является защита людей от контакта с бездомными животными. При этом, опыт работы муниципалитетов за последние два года показал, что в стране не хватает финансовых ресурсов для исполнения законодательных норм о необходимом количестве приютов для животных, обеспечения приютов специалистами, обеспечения питания для животных и решения ряда других вопросов.



В связи с этим предлагается наделить регионы правом самим определять численность бездомных животных в приютах на территории субъекта федерации, исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности.



В прикрепленном файле - Законопроект

№ 1128735-7 - проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

