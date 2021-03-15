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Общество     15.03.2021 13:35

В Госдуму внесен законопроект об умерщвлении бездомных животных

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Теги:  Госдума  законопроекты  животные  бездомные животные 

15 марта. Mossovetinfo.ru – В Госдуму внесен законопроект о праве регионов самостоятельно регулировать число бездомных животных в приютах и на территории региона, законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.

В законопроекте указано, что регулировать численность животных в приютах должны будут ветеринары, с использованием гуманных методов, гарантирующих быструю и безболезненную смерть.

В настоящее время в отношении бездомных животных на территории России действует следующая схема: отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск (ОСВВ). Однако, по мнению авторов законопроекта, данная схема убирает у бездомных животных репродуктивную функцию, но не лишает их способности становится агрессивными.

Выпущенные на улицу бездомные собаки объединяются в стаи, где становятся агрессивными. Таким образом, это создает угрозу для населения.

Авторы законопроекта отмечают, что через схему ОСВВ прошли уже многие страны и эта схема была признана неэффективной, требующей дополнения другими методами.

Целью законопроекта является защита людей от контакта с бездомными животными. При этом, опыт работы муниципалитетов за последние два года показал, что в стране не хватает финансовых ресурсов для исполнения законодательных норм о необходимом количестве приютов для животных, обеспечения приютов специалистами, обеспечения питания для животных и решения ряда других вопросов.

В связи с этим предлагается наделить регионы правом самим определять численность бездомных животных в приютах на территории субъекта федерации, исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности.

В прикрепленном файле - Законопроект
№ 1128735-7 - проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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Теги: 
Госдума  законопроекты  животные  бездомные животные 

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